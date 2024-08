domani Mei incontra le società sarde 

Il momento della verità di avvicina e, in vista dell’Assemblea elettiva della Federazione Italiana di Atletica leggera, domenica 8 settembre a Fiuggi, Stefano Mei prosegue il suo giro nelle regioni. Domani sarà a Bolotana dove l’Olimpia e il dirigente Gianni Diana (presidente del Comitato Provinciale Fidal di Nuoro) hanno allestito un incontro che si terrà alla 18.30 nell’aula consiliare del Comune e al quale sono state invitate (attraverso i C.P.) tutte le società sarde. Sarà un’occasione ulteriore per portare all’attenzione del presidente uscente problemi e proposte per la crescita dell’atletica.

A poche settimane dalle elezioni, Stefano Mei è l’unico candidato, dato che la commissione elettorale ha respinto (pare per la mancanza di due requisiti richiesti la candidatura presentata dall’ex maratoneta Giacomo Leone (presidente della Fidal Puglia), che ha presentato ricorso. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA