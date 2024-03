Domani l’ultimo saluto all’ex giudice Sette 

Si terranno domani alle 15.30 nella basilica di Nostra Signora di Bonaria, i funerali dell’ex presidente del Tribunale, Francesco Sette, 81 anni, è morto la sera del 15 febbraio al Policlinico di Monserrato. Sul decesso, dopo un esposto della famiglia del giudice, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo dalla Procura, assegnato alla sostituta procuratrice Ginevra Grilletti.

Nei giorni scorsi, la pm ha convocato i consulenti (tutti provenienti dalla Penisola) che hanno eseguito l’autopsia e gli esami istologici per comprendere le ragioni del decesso e se vi siano eventuali responsabilità da parte dei medici che, nei mesi, hanno curato l’ex magistrato. Per il momento nulla trapela in merito agli accertamenti medico-legali.

Anche la famiglia, assistita dall’avvocato Matteo Pinna, ha nominato un proprio esperto che ha partecipato all’autopsia. Francesco Sette, nato a Macomer nel 1942, era arrivato a presiedere il Tribunale del capoluogo, ma prima si era distinto per equilibrio e capacità di giudizio nello scranno più alto della Corte d'Assise. Era andato in pensione nel dicembre del 2015.

