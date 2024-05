Domani l’ordinazione di due diaconi 

L’Arcidiocesi di Oristano si prepara a una domenica di festa per l’ordinazione diaconale di due suoi giovani seminaristi: Francesco Soru e Marco Ruggiu. Francesco, 33 anni originario di Bauladu, «Ha conseguito il baccellierato nell’istituto Teologico Leoniano di Anagni e ha avuto l’opportunità di integrare la sua formazione con un’esperienza nella comunità Nuovi Orizzonti di Frosinone. Nell’ultimo anno ha collaborato nelle parrocchie di San Paolo a Oristano e di Silì», precisano dalla Curia. Marco Ruggiu, 25enne di Bonarcado, si è formato nel Seminario regionale a Cagliari, «dove ha frequentato la Pontificia Facoltà teologica conseguendo il baccellierato in Teologia. In Diocesi ha collaborato nelle parrocchie di Marrubiu, Seneghe, Ardauli, Sorradile, Bidonì e Nughedu Santa Vittoria», sottolineano dalla Curia. La concelebrazione, presieduta dall’arcivescovo Roberto Carboni, avverrà in Cattedrale a Oristano con inizio alle 17. ( m. g. )

