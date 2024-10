Domani l’Open day sulla salute mentale 

“La mia salute, il mio diritto”; questo lo slogan dell’ultimo appuntamento dell’open day del Centro diurno, organizzato dal Servizio riabilitazione psichiatrica della Asl, il cui ingresso si trova a Marina Piccola, proprio davanti ai parcheggi della spiaggia. Appuntamento domani, in occasione della Giornata mondiale della saluta mentale, dalle 9.30 alle 17.30. Una mattinata e un pomeriggio per scoprire i laboratori e le attività dedicati ai pazienti seguiti dal Centro.

Verrà mostrato l’impegno e la cura dei giardini, e i visitatori a loro volta potranno collaborare al laboratorio di ceramica, a quello di creazione di elastici di stoffa, detti “scrunchies”. Ci saranno anche i componenti della redazione del blog “La senti questa voce”, curato dagli utenti, dagli operatori, dai familiari e dai volontari che frequentano il Centro diurno Asl di Selargius, che realizzeranno un reportage della giornata con foto e interviste. E poi la musica del gruppo “The Healing” e di altri ospiti. Infine, ci saranno anche gli studenti di primo e secondo grado del corso Asl di Cagliari.

I visitatori andranno così alla scoperta dei percorsi di riabilitazione, potranno comprendere come funziona il Centro, e l’importanza, per tutti, di sentirsi utili e di creare qualcosa di bello. Tema cardine dell’evento è ribadire l’importanza di luoghi come questo, e di rimuovere lo stigma che circonda la salute mentale; non più un tabù ma qualcosa con cui confrontarsi senza pregiudizi, e, spesso, anche con leggerezza. Ingresso libero.

