Domani l’Olimpico del Forte Village 

Molte novità, l’incognita del meteo e la certezza del marchio di qualità di un’organizzazione collaudata negli anni con marchi come Ironman e Challenge. L’edizione 2024 del Forte Village Triathlon sceglie distanze più brevi (Olimpico e Super sprint, affiancate dal Duathlon kids di questo pomeriggio) e si presenta con il volto di ospiti d’eccezione: la triatleta olimpica Bianca Seregni, l’ex ciclista Fabio Aru e l’ex ct Davide Cassani (coppia azzurra ai Giochi di Rio e ai Mondiali di Ponferrada), il pluricampione olimpico nel nuoto Domenico Fioravanti e il canottiere Giacomo Gentili, argento alle Olimpiadi di Parigi.

Le gare

Dopo l’antipasto di questo pomeriggio, con Aru (che dopo la carriera agonistica ha lanciato la propria Academy ciclistica) e Cassani a far da “padrini” al duathlon giovanile, domattina alle 8 si parte, con sessanta minuti in più di sonno garantiti dall’ora legale. Il Super sprint prevede 400 metri di nuoto, 10 km di ciclismo e 2,5 di corsa. Alle 9.30 la prova principale, per la prima volta sulla distanza olimpica (con due zone transizione): 1,5 km di nuoto (due giri con uscita all'australiana), 40 km di ciclismo (tre giri da 13,3 con minori limitazioni al traffico, anche se ci sarà una parziale chiusura della SS 195) e 10 km su tre giri e mezzo, interamente all'interno del resort. Il percorso super sprint prevede, invece, 400 metri di nuoto, 10 km di ciclismo e 2,5 km di corsa. Come di consueto, ci sarà anche la possibilità di effettuare la prova principale in team. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA