SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Basket.
11 settembre 2026 alle 00:17

Domani lo show del City of Cagliari 

Quattro match in due giorni grande pallacanestro in diretta su Videolina 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Sardinia Cup, andata in scena ieri al PalaPirastu, era solo l’antipasto. La portata principale arriverà domani e domenica, sempre in via Rockefeller, dove da 16 anni (almeno a settembre) si respira il profumo del grande basket europeo. Merito della Fip Sardegna, che continua a puntare forte sul programma del “City of Cagliari”.
Quest’anno il menù prevede tre formazioni di Eurolega: Asvel Villeurbanne, Bayern Monaco e Hapoel Tel Aviv, più una grande novità del basket italiano come la Maxima Roma. Una creatura dell’avvocato Paul Matiasic, “benedetta” anche da Francesco Totti, che parteciperà al progetto in qualità di advisor. E chissà che l’ex 10 giallorosso non possa anche far capolino a Cagliari per dare un’occhiata alla sua nuova squadra. Per scoprirlo ci sarà anche la diretta di Videolina, che seguirà entrambe le giornate in diretta a partire dalle 17.45. Telecronaca di Andrea Sechi, affiancato da coach Antonello Restivo.

Le squadre
Uno dei principali motivi di interesse del “City of Cagliari” sarà proprio il battesimo della Maxima. Per guadagnarsi i favori della piazza (da contendere alla Bc Roma della star Nba Luka Doncic) i capitolini hanno allestito un roster di ottimo livello, nel quale spicca l’ex Dinamo Sassari Miro Bilan. Ha condotto un mercato faraonico (con qualche problema di budget) l’Asvel Villeurbanne, che arriverà comunque in Sardegna con una squadra di tutto rispetto capitanata dall’australiano Patty Mills. Ma la vera star siederà in panchina: Tony Parker, 4 volte campione Nba da giocatore con gli Spurs. Al PalaPirastu muoverà i primi passi del suo nuovo progetto anche il Bayern Monaco. In vetrina Andreas Obst, tiratore letale dall’arco, ma anche l’ex milanese Johannes Voigtmann. Il roster sulla carta più pregiato, però, sarà quello dell’Hapoel Tel Aviv che ambisce ai piani alti dell’Eurolega e può contare su star come Vasilje Micic e Zach LeDay. La presenza degli israeliani porterà con sé le inevitabili polemiche e protesta, anche al PalaPirastu.
Domani alle 18 Maxima- Hapoel e alle 20.30 Asvel-Bayern Monaco. Domenica, negli stessi orari, le due finali. ( ro.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Eurallumina e Sider Alloys, le vertenze del Sulcis al Mimit

Martedì i tavoli ministeriali, convocata anche la Provincia 
Antonella Pani
La testimonianza

«Nessuna sentenza potrà restituirmi la mia amata Chiara»

Il dolore del padre della tredicenne uccisa dalla madre nel 2023 a Oristano 
Valeria Pinna
La visita

Tra Isili e Sorgono Bagnasco al capezzale della sanità malata

Il cardinale: ospedali modello, bisogna sfruttarne le potenzialità 
Sonia Gioia Gianfranco Locci
Corte dei Conti.

Solinas e Satta condannati a risarcire la Regione

Francesco Pinna
L’11 settembre 2001

Un quarto di secolo fa l’attacco all’America

L’attentato alle Torri gemelle e al Pentagono ha cambiato il mondo: «Spartiacque globale» 
caro-carburanti

«Più petrolio e gas made in Italy»

Meloni: commissari per facilitare le estrazioni. Gasolio, sconto prorogato 