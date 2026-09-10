Domani lo show del City of Cagliari 

La Sardinia Cup, andata in scena ieri al PalaPirastu, era solo l’antipasto. La portata principale arriverà domani e domenica, sempre in via Rockefeller, dove da 16 anni (almeno a settembre) si respira il profumo del grande basket europeo. Merito della Fip Sardegna, che continua a puntare forte sul programma del “City of Cagliari”.

Quest’anno il menù prevede tre formazioni di Eurolega: Asvel Villeurbanne, Bayern Monaco e Hapoel Tel Aviv, più una grande novità del basket italiano come la Maxima Roma. Una creatura dell’avvocato Paul Matiasic, “benedetta” anche da Francesco Totti, che parteciperà al progetto in qualità di advisor. E chissà che l’ex 10 giallorosso non possa anche far capolino a Cagliari per dare un’occhiata alla sua nuova squadra. Per scoprirlo ci sarà anche la diretta di Videolina, che seguirà entrambe le giornate in diretta a partire dalle 17.45. Telecronaca di Andrea Sechi, affiancato da coach Antonello Restivo.

Le squadre

Uno dei principali motivi di interesse del “City of Cagliari” sarà proprio il battesimo della Maxima. Per guadagnarsi i favori della piazza (da contendere alla Bc Roma della star Nba Luka Doncic) i capitolini hanno allestito un roster di ottimo livello, nel quale spicca l’ex Dinamo Sassari Miro Bilan. Ha condotto un mercato faraonico (con qualche problema di budget) l’Asvel Villeurbanne, che arriverà comunque in Sardegna con una squadra di tutto rispetto capitanata dall’australiano Patty Mills. Ma la vera star siederà in panchina: Tony Parker, 4 volte campione Nba da giocatore con gli Spurs. Al PalaPirastu muoverà i primi passi del suo nuovo progetto anche il Bayern Monaco. In vetrina Andreas Obst, tiratore letale dall’arco, ma anche l’ex milanese Johannes Voigtmann. Il roster sulla carta più pregiato, però, sarà quello dell’Hapoel Tel Aviv che ambisce ai piani alti dell’Eurolega e può contare su star come Vasilje Micic e Zach LeDay. La presenza degli israeliani porterà con sé le inevitabili polemiche e protesta, anche al PalaPirastu.

Domani alle 18 Maxima- Hapoel e alle 20.30 Asvel-Bayern Monaco. Domenica, negli stessi orari, le due finali. ( ro.r. )

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