Domani l’incontro Thiago Motta-Bologna 

In attesa che si sistemino le panchine ancora in attesa del loro nuovo padrone, con Pioli vicino al Napoli e De Zerbi in attesa di proposte concrete dopo il divorzio dal Brighton, si muove qualcosa sui giocatori. La Roma col ds Ghisolfi, in arrivo dal Nizza, potrebbe portare dalla Ligue 1 Diakité e Zhegrova, ora al Lilla con quel Fonseca che potrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan, e vuole l’ex interista Casadei (ora al Chelsea) e l’attaccante Banza, 27enne congolese del Rio Ave portoghese. I giallorossi non terranno Azmoun.

Lukaku tornerà al Chelsea per poi (forse) passare al Napoli, che manderà Osimhen al Psg o in Premier. Immobile ha detto di voler rimanere alla Lazio che ora riflette su che tipo di bomber puntare, visto che anche Castellanos dovrebbe essere confermato. La Juventus ha in mano Calafiori, che arriverà da Bologna assieme al tecnico Thiago Motta (che parlerà col Bologna domani), e valuta se tenere o cedere Soulé, che rientrerà dal Frosinone. I bianconeri avrebbero avuto offerte dall’Inghilterra (Aston Villa, che ha chiesto anche Bellanova al Torino, e Tottenham) per Cambiaso, valutato 40 milioni. Il Milan cerca di stringere per l’attaccante Sesko. Il Como per l’attacco vuole Icardi, che avrebbe già fatto sapere di gradire la destinazione.

