Domani l’inaugurazione della nuova rotatoria 

La nuova rotatoria con lo svincolo per Sinnai sulla circonvallazione che unisce Settimo San Pietro a Maracalagonis sarà aperta domani pomeriggio. Stamattina presto sono previste le ultime rifiniture poi come annunciato dalla Città metropolitana, la riapertura della rotatoria costata 200mila euro.

Il progetto è stato realizzato dall’archietto Giancarlo Aledda. Con questi lavori si sono volute migliorare le condizioni di sicurezza della strada e riorganizzare le intersezioni tra la nuova provinciale 15 e la circonvallazione Sud di Sinnai.

La Città Metropolitana ha ora stanziato altri 100mila euro per la realizzazione dell’illuminazione. «La riapertura della rotatoria è un’ottima notizia. I lavori - dice la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu - hanno ovviamente provocato diversi disagi per i cittadini, le attività economiche e il trasporto pubblico che ha dovuto modificare le proprie tratte. Lavori comunque necessari per la sicurezza della viabilità».

Francesco Lilliu, vice sindaco metropolitano parla di « uno snodo molto importante per il territorio. Ringrazio gli uffici della Città Metropolitana e il Comune di Sinnai per la collaborazione».

