Domani le visite senologiche gratuite 

Visite senologiche gratuite domani all’ospedale san Giuseppe Calasanzio di Isili: è la seconda tappa dell’Ottobre rosa organizzata dal servizio di oncologia del presidio sanitario, che nella mattinata accoglierà le tante donne che hanno aderito all’iniziativa prenotando la visita gratuita. Circa un centinaio quelle che, in questa prima occasione, potranno usufruire di questo servizio fondamentale per la prevenzione.

Le richieste si sono esaurite in appena mezz’ora ma nessuno verrà lasciato fuori, perché l’équipe del reparto ha già parlato la direzione per organizzare un’altra giornata da dedicare alle visite gratuite. L’attenzione della dottoressa Silvia Esu, responsabile del servizio, della collega Irma Esposito e della squadra di infermieri e Oss su questo tema è massima, soprattutto in un periodo in cui l’incidenza del tumore al seno preoccupa e interessa donne sempre più giovani.

Non manca però la fiducia nel futuro, visti i passi da gigante che la medicina e la ricerca stanno facendo. «Abbiamo deciso di proporre una serie di iniziative per far comprendere quanto è importante fare prevenzione per il tumore alla mammella», ha detto Esu. L’iniziativa di domani si chiama “Agire per prevenire” e, dopo la giornata informativa della settimana scorsa, adesso si fa qualcosa di concreto.

Ma la dottoressa Esu Lancia anche un appello. «Facciamo prevenzione sotto tutti i punti di vista, dobbiamo agire anche sul nostro stile di vita, sul fumo, sull’alcol e prediligendo l’attività fisica».

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