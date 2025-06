Domani le azzurre sfidano il Belgio 

Sarà il Belgio l’avversario dell’Italia nella semifinale dell’Europeo femminile, in programma domani, al Pireo, con palla a due in programma alle 19.30. Una sfida affascinante ma, al tempo stesso, complicatissima per le azzurre, che tornano tra le prime quattro del continente dopo trent’anni e che vogliono allungare ulteriormente un percorso andato ben oltre le più rosee aspettative.

Il Belgio è una delle corazzate della manifestazione, campione in carica e protagonista di un cammino fin qui autorevole. Nei quarti di finale ha battuto senza appello la Germania con il punteggio di 83-59: dopo tre quarti condotti con ordine ma senza strappi, le belghe hanno alzato i giri nell’ultimo periodo, firmando un break di 18-6 che ha chiuso la partita. Decisiva Emma Meesseman: la stella del Fenerbahce ha messo a referto ben 30 punti conditi da 9 rimbalzi e 5 assist. Lunga di grande esperienza, classe ‘93, Meesseman è il perno attorno al quale ruota tutto il gioco del Belgio. Nel 2019 ha vinto il titolo WNBA con Washington, venendo nominata MVP delle Finals: sarà lei la sorvegliata speciale della difesa italiana.

Il gruppo azzurro, però, ha già dimostrato di non temere nessuno. Dopo aver superato ostacoli di ottima caratura come Serbia, Slovenia, Lituania e Turchia, Zandalasini e compagne arrivano alla semifinale con entusiasmo, solidità e una ritrovata fiducia nei propri mezzi.

L’altra semifinale, in programma domani alle 16.30, vedrà di fronte Francia e Spagna: altre due grandi favorite della vigilia alla ricerca di un posto per la finalissima, fissata per domenica, alle 19.30, ad Atene.



