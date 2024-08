Domani le autopsie, già partiti il comandante e l’equipaggio 

PALERMO. Gli indagati - i primi, finora tre - hanno ricevuto gli avvisi di garanzia e le prime due autopsie sono state disposte: solo domani, a 12 giorni dal naufragio, i medici del Policlinico potranno ufficializzare le cause della morte di sei passeggeri e di un membro dell’equipaggio del Bayesian, il veliero colato a picco il 19 agosto nel mare di Porticello. L’esito degli esami autoptici sembra piuttosto scontato - le vittime sono annegate, intrappolate nella barca affondata in pochi minuti - ma conoscere tempi e modi della fine dei sette potrebbe poi servire nell’impegnativa partita dei risarcimenti. Per il naufragio e per l’omicidio colposo del magnate inglese Mike Lynch, della figlia 18enne Hannah, dell’avvocato Chris Morvillo e della moglie Nada, del banchiere Jonathan Bloomer e della moglie Judith e del cuoco di bordo Recaldo Thomas sono sotto accusa il comandante del veliero James Cutfield, volato a Maiorca dopo aver recuperato copia del passaporto, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton, che ha lasciato il Paese su un volo privato insieme allo skipper e Matthew Griffiths, il marinaio che la notte della bufera era di guardia in plancia e che mercoledì ha raggiunto Nizza. È partito anche il resto dell’equipaggio, eventuali nuovi interrogatori, dunque, dovranno svolgersi all’estero. Intanto si attende l’esame del relitto, che dovrebbe essere recuperato dalla società armatrice sotto la sorveglianza della Guardia Costiera.

RIPRODUZIONE RISERVATA