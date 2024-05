Domani lavori  sulla condotta: attesi disagi 

Per domani i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione lungo la condotta idrica di via Peretti. L'intervento consiste nell'attivazione di un nuovo tratto in sostituzione di una vecchia tubatura dismessa. Durante le operazioni, tra le 7 e le 18, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica in via Peretti e a Barracca Manna. Grazie a una serie di manovre in rete e all'accumulo dei serbatoi, l'erogazione all'utenza sarà invece garantita a Monserrato e nella zona Ateneo di Sestu, alimentati dalla stessa condotta. Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi nel pomeriggio. Il servizio riprenderà a pieno regime appena sarà riavviato il potabilizzatore e ripristinati i livelli nei serbatoi.

