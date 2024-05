Domani lavori di Abbanoa 

Per domani i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione lungo la condotta per il serbatoio Galleria vicino al potabilizzatore di Fruncu ’e Oche, a Siniscola. L’intervento rientra nel programma di manutenzioni previste nel distretto di Nuoro per i prossimi sei mesi per il quale Abbanoa ha stanziato 2,5 milioni di euro. Nei centri interessati sono operative diverse squadre. Nei giorni scorsi a Siniscola i cantieri di manutenzione hanno riguardato le vie Iglesias, Fermi, Cagliari, Tavolara, Nievo e D’Azeglio.

Per i lavori di domani i tecnici - annuncia Abbanoa - hanno approntato un piano che consentirà di garantire il servizio tramite l’utilizzo delle scorte accumulate ai massimi livelli nei serbatoi e manovre che saranno eseguite in rete. (f. u.)

