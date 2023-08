Domani l’autopsia sul corpo di Goddi 

Il richiamo di Su Cossolu a Orune è più forte della violenza. Così la comunità, pur turbata dall’omicidio di Luca Goddi, avvenuto venerdì pomeriggio davanti al palco di piazza del Mercato, tenta di tornare alla normalità e soprattutto di riappropriarsi di una festa tanto cara e radicata come quella dedicata alla Madonna della Consolata. Ieri si è rinnovato il pranzo comunitario, organizzato dai priori, naturalmente senza il clima di allegria che tutti avrebbero voluto. Oggi è la giornata clou con la processione.

Le indagini dei carabinieri, impegnati a fare luce sull’omicidio, vanno avanti nel massimo riserbo. In caserma sono state convocate diverse persone nel tentativo di ricostruire le ultime ore di Luca Goddi, arrivato a Orune venerdì mattina per il funerale di un amico, e fulminato da almeno tre colpi di pistola alle 18.30 mentre era al volante della sua auto, tra il bar, posto sotto sequestro su disposizione del magistrato, e il palco allestito per la festa.

Goddi, 47 anni, allevatore, da tempo viveva a Tanaunella. Venerdì si è fermato a Orune anche dopo il funerale. Segno che si sentiva tranquillo. In quelle ore non avrebbe avuto diverbi con nessuno. Perciò si fa strada l’ipotesi che l’omicidio sia maturato in fretta per regolare vecchi conti rimasti in sospeso. Due persone, che forse si sono mosse a piedi, lo avrebbero affrontato con spietata ferocia e determinazione sparandogli a bruciapelo. Lui si è accasciato all’interno dell’auto: così lo hanno trovato i soccorritori, intervenuti invano per rianimarlo. Domani l’anatomopatologo Matteo Nioi eseguirà l’autopsia all’ospedale San Francesco.

