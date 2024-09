Domani l’autopsia  sul corpo di Capone Dolore e sgomento 

Le telecamere dell’hotel presenti negli spazi comuni e nei corridoi della struttura non hanno fatto emergere anomalie o stranezze che possano far pensare a qualcosa di diverso dal tragico incidente: Andrea Capone, l’ex calciatore rossoblù trovato senza vita in una suite di Palazzo Tirso con vista sul porto di Cagliari, nella notte tra sabato e domenica, è rimasto solo nella stanza dopo essere stato accompagnato lì da alcuni amici. E le gravi ferite alla testa sarebbero compatibili con una rovinosa caduta dalle scale interne della camera dell’albergo, disposta su due piani. Cosa potrebbe aver provocato la caduta? Un malore? Un attimo di distrazione? Per eliminare tutti i dubbi il pm Marco Cocco ha disposto, oltre agli esami tossicologici, l’autopsia che verrà eseguita domani pomeriggio dal medico legale Roberto Demontis. E il magistrato ha affidato agli investigatori della Squadra Mobile altri accertamenti, comprese le analisi sul telefono cellulare del 43enne cagliaritano.

La ricostruzione

I poliziotti delle volanti, i primi a intervenire subito dopo la scoperta del corpo senza vita, e con una profonda ferita alla testa, fatta dal personale della pulizia dell’hotel, hanno sentito diverse persone e ulteriori testimonianze sono state raccolte dagli agenti della Mobile. È stato così possibile ricostruire cosa ha fatto Capone nella giornata di sabato. Di sera era a Palazzo Tirso per la festa per il battesimo del figlio di un carissimo amico. L’ex rossoblù ha anche proposto un brindisi per ricordare suo padre Franco, nel giorno del compleanno, morto alcuni anni fa. Poi l’uscita, in alcuni locali notturni del lungomare cagliaritano di Su Siccu. E il ritorno in albergo: Capone e anche altri, visto l’orario (attorno alle 4), hanno accettato l’invito di dormire in hotel dopo aver trascorso ancora del tempo insieme.

Videosorveglianza

Le telecamere presenti negli spazi comuni dell’hotel hanno ripreso il momento in cui l’ex giocatore del Cagliari è entrato nella stanza accompagnato da alcuni amici. Poi è rimasto solo. Cosa sia accaduto dopo può essere solo ipotizzato. Certamente Capone è stato trovato alla fine delle scale con una profonda ferita alla testa e altre escoriazioni compatibili con una caduta, come stabilito da un primo esame dal medico del 118 e dall’equipe di Medicina legale arrivata insieme agli esperti della Scientifica che hanno svolto tutti i rilievi nella camera dell’hotel. La tv era ancora accesa. Probabilmente il 43enne è sceso dal piano rialzato, perdendo l’equilibrio e battendo violentemente la testa. Ma potrebbe aver avuto anche un malore. Su questo aspetto sarà decisiva l’autopsia in programma domani. Che stabilirà anche l’orario della morte: probabilmente non molto dopo il suo arrivo nella stanza.

Il dolore di Zola

Ora la famiglia e i tantissimi amici, distrutti dal dolore, aspettano che il corpo dell’amato Andrea venga restituito per poter organizzare il funerale. E nel mondo del calcio continuano i messaggi di cordoglio per la scomparsa di un grande uomo. Tra gli ex compagni di Capone anche Gianfranco Zola ha voluto ricordare il calciatore: «Un dolore immenso, Andrea», accompagnando la semplice frase con la foto dell’ex centrocampista con la maglia rossoblù. E ieri, il suo Cagliari ha giocato a Parma con il lutto al braccio.

