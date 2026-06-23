Domani l’Aula si riunisce al castello 

Dalla sala consiliare alla corte interna del castello, dove domani alle 19 è in programma l’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Sanluri. «La scelta», sostiene il sindaco, Alberto Urpi, «è dipesa dalla necessità di uno spazio ampio per un appuntamento che segna ufficialmente l’avvio del nuovo mandato amministrativo e l’inizio di un percorso che vuole mettere al centro la partecipazione, il dialogo e il coinvolgimento della comunità nelle scelte che riguardano il futuro della città».

Sei i punti in discussione: esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali, con eventuali sostituzioni se necessarie, giuramento del sindaco, elezione del presidente del Consiglio comunale, nomina degli assessori, presentazione delle linee programmatiche ed elezione dei componenti della commissione elettorale.

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