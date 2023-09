Domani l’Atletico Uri può riscattarsi 

L’anticipo Atletico Uri-Ardea apre domani le danze della seconda giornata del girone G.

Al “Nino Martinez” di Uri, con fischio d’inizio alle 15.30, è in programma l’anticipo: per gli uomini di Massimiliano Paba l’occasione per riscattare subito la sconfitta nel derby contro la Costa Orientale Sarda. A dirigere l’incontro Simone Nuzzo di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Kevin Turra e Alessandro Liuzzi, entrambi della sezione di Milano. I giallorossi dovranno cercare di evitare gli errori commessi domenica scorsa a Tertenia, una serie di disattenzioni difensive che ha deciso il risultato. Ci sono state sicuramente anche note positive: l’attaccante Yann Fangwa, ancora non al meglio, ha comunque messo in mostra le sue qualità tecniche e la sua forza fisica. In evidenza anche Attili, Ansini e Piga.

Le altre gare

Domenica al “Vanni Sanna” di Sassari, alle 15, esordio casalingo per il Latte Dolce che affronta la Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra. Derby giocato due settimane fa per la Coppa Italia con vittoria (0-2 a Tertenia) dei sassaresi. Sarà un’altra partita. La Cos ha iniziato il torneo col botto superando l’Uri. Mentre gli uomini di Mauro Giorico hanno perso sul campo del Budoni.

Il Budoni gioca lontano da casa, sempre alle 15, sul campo della Romana Football Club. I laziali hanno perso la gara d’esordio contro la nobile Cavese. I galluresi cercheranno di bissare la vittoria di domenica scorsa, consapevoli che non sarà facile.