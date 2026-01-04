VaiOnline
Il girone B.
05 gennaio 2026 alle 00:04

domani l’alghero contro il Bonorva 

Terminate le vacanze, il girone B del campionato di Promozione riparte domani: fischio d’inizio alle 15. Restano ancora diciotto giornate da disputare e nel programma figura l’ultima del girone di andata, con l’Alghero già laureatosi da tempo campione d’inverno.

La squadra allenata da Mauro Giorico sta disputando un campionato a sé stante: finora non ha lasciato nulla alle avversarie vincendo tutte le gare. Numeri da record: 54 reti realizzate (quasi 3,4 gol di media a partita) e appena 11 subite (0,7 a gara). Un autentico rullo compressore. In Italia, dalla Serie A alla Promozione, è l’unica ad aver conquistato il bottino pieno in campionato insieme al Santa Venerina in Sicilia, che però ha disputato tre gare in meno. La retrocessione ai playout dello scorso torneo è ormai solo un lontano ricordo e, con questi numeri, il ritorno in Eccellenza appare sempre più vicino.

I giallorossi ospitano il Bonorva nel big match di giornata. I biancorossi, terzi in classifica ma con tredici punti di distacco dalla vetta, proveranno a mettere i bastoni tra le ruote alla capolista, che però non sembra intenzionata a concedere sconti.L’Usinese, seconda a -12 dalla leader, è attesa sul campo dell’ostico San Giorgio Perfugas. L’Ozierese, quarta forza del torneo, ospita un Bosa deciso a cambiare passo in questo avvio di nuovo anno. In palio punti pesanti in chiave playoff nella sfida tra Macomerese e Coghinas.

Il Luogosanto sarà invece di scena a Sassari contro il Li Punti, formazione invischiata in zona playout. L’Arzachena fa visita al fanalino di coda Tuttavista, fermo a soli tre punti e chiamato a un’autentica impresa per provare ad agganciare almeno la zona playout. In coda, infine, assumono particolare importanza le delicate sfide Thiesi-Castelsardo, Stintino-Campanedda e Atletico Bono-Ghilarza.

