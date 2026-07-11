Domani  l’addio a Graziano 

Grande commozione in città per la tragedia di Graziano Marcialis, morto a 17 anni nello schianto con la moto in via Ballero. Ovunque messaggi pieni d’affetto, nei necrologi sui muri e sui social in attesa dei funerali, previsti domani alle 17 nella chiesa del Sacro Cuore.

«Voglio ricordarti come il ragazzo più solare e buono che io abbia mai conosciuto, sarai per sempre nel mio cuore». «Eri come un fratello, nessuno riempirà mai questo vuoto. Eri troppo buono per questo mondo, fai buon viaggio». «Stare senza di te sarà difficile, una persona dolce, senza vergogna, che non pensava altro che divertirsi e far stare bene gli altri. Non ti dimenticheremo mai. Una delle persone migliori del mondo». Sono alcuni dei messaggi degli ex compagni di classe di Graziano Marcialis, che aveva frequentato il liceo classico Asproni di Nuoro, e ora piangono per la sua prematura scomparsa esprimendo vicinanza ai familiari: «A loro giungano le più sincere condoglianze. Che possano trovare conforto nell’affetto di chi li circonda e nel ricordo indelebile di un ragazzo che resterà per sempre nei cuori di tutti noi». Un ragazzo che «come emerge dai ricordi di chi lo ha conosciuto, ha lasciato un segno nel cuore di tanti per il suo sorriso, la bontà e la capacità di far stare bene gli altri».

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