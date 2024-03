Domani la via Crucis vivente 

Domani, per l’ottavo anno consecutivo si rinnova il rito della Via Crucis vivente nella parrocchia di San Paolo, in piazza Giovanni XXIII.

Un momento che vede coinvolti tutti i gruppi che operano all’interno della comunità educativo pastorale: Salesiani, gruppi Cgs musicali e teatrali, scout, gruppi apostolici, catechesi famigliare, catechisti, animatori, salesiani cooperatori, famiglie, parrocchiani volontari e simpatizzanti si muovono insieme per vivere e far vivere gli ultimi passi terreni di Cristo sulla via della croce. Costumi scenografie, testo e musiche: tutto auto-prodotto ed eseguito dal vivo nella piazza antistante la Chiesa, che “mette in piazza” la vita di Gesù per pregare insieme e avvicinare chiunque passi e possa interrogarsi sull’Amore più grande.

