VaiOnline
Serie C.
12 dicembre 2025 alle 00:32

Domani la Torres a Gubbio cerca punti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«La buona prestazione non basta, dobbiamo aggiungere determinazione e cattiveria negli ultimi metri». È il mantra sul quale lavora il tecnico Alfonso Greco per far compiere alla Torres l'ultimo salto, quello decisivo, che la riporti alla vittoria. Domani l’anticipo a Gubbio (ore 14.30) contro una formazione che ha esattamente il doppio di punti: 18. In casa ha vinto una sola volta (1-0 sul Bra) anche se poi ha perso in una sola occasione (0-2 col Guidonia) pareggiando le altre sei gare. Mister Greco ribatte: «Gubbio è una gran bella squadra, costruita bene, con giocatori importanti, che ha raccolto meno rispetto alle prestazioni fatte». Come la Torres del resto: con Perugia e soprattutto Pineto avrebbe meritato i tre punti, ma l'allenatore rossoblù è fiducioso sul fatto che la squadra possa sbloccarsi: «La cosa che mi fa veramente piacere è che vedo da parte di tutti, anche dei nuovi, la voglia di assimilare i concetti sui quali stiamo lavorando, con grande attenzione e così posso sfruttare meglio le loro caratteristiche. Per quanto riguarda poi l'atteggiamento, deve essere sempre lo stesso, in casa e fuori. Siamo noi che dobbiamo fare la partita».

Il percorso

La Torres dopo la gara di Gubbio chiuderà il girone d'andata e il 2025 ospitando l'Arezzo, diventata vice capolista dopo l'ascesa del Ravenna. Quindi la pausa e la riapertura del mercato: «Ma al mercato non ci dobbiamo pensare ora. L'obiettivo sono solo le prossime due partite, dove dobbiamo fare più punti possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Campo largo in crisi Egas, critiche dal Pd: «Un errore di Todde»

L’asse tra governatrice e centrodestra tiene alta la tensione in maggioranza 
Alessandra Carta
Sanità

«Dopo l’infarto rinuncio alla convalescenza per seguire i pazienti»

Luigi Cadeddu: centinaia di loro  sarebbero rimasti senza assistenza 
Gianni Agus
Sanità

Il piano di Asl 8 e Brotzu: «Lotta alle liste d’attesa con visite nel weekend»

Partecipano anche le strutture private Todde: sforzo comune per una svolta 
Cronaca

Nuoro, emergenza: i cinghiali invadono le vie dello shopping

Avvistati davanti a un megastore, tempo fa arrivarono all’ospedale 
Giovanna Pittalis Francesco Oggianu
Il report

Migliora l’istruzione, non la salute

Sardegna a due velocità secondo lo studio Asvis: cresce la povertà 
Sara Marci RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

Pier Silvio: «Nuove facce in Forza Italia»

Berlusconi jr detta la linea nel partito, «la più grande eredità di nostro padre» 