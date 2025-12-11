Domani la Torres a Gubbio cerca punti 

«La buona prestazione non basta, dobbiamo aggiungere determinazione e cattiveria negli ultimi metri». È il mantra sul quale lavora il tecnico Alfonso Greco per far compiere alla Torres l'ultimo salto, quello decisivo, che la riporti alla vittoria. Domani l’anticipo a Gubbio (ore 14.30) contro una formazione che ha esattamente il doppio di punti: 18. In casa ha vinto una sola volta (1-0 sul Bra) anche se poi ha perso in una sola occasione (0-2 col Guidonia) pareggiando le altre sei gare. Mister Greco ribatte: «Gubbio è una gran bella squadra, costruita bene, con giocatori importanti, che ha raccolto meno rispetto alle prestazioni fatte». Come la Torres del resto: con Perugia e soprattutto Pineto avrebbe meritato i tre punti, ma l'allenatore rossoblù è fiducioso sul fatto che la squadra possa sbloccarsi: «La cosa che mi fa veramente piacere è che vedo da parte di tutti, anche dei nuovi, la voglia di assimilare i concetti sui quali stiamo lavorando, con grande attenzione e così posso sfruttare meglio le loro caratteristiche. Per quanto riguarda poi l'atteggiamento, deve essere sempre lo stesso, in casa e fuori. Siamo noi che dobbiamo fare la partita».

Il percorso

La Torres dopo la gara di Gubbio chiuderà il girone d'andata e il 2025 ospitando l'Arezzo, diventata vice capolista dopo l'ascesa del Ravenna. Quindi la pausa e la riapertura del mercato: «Ma al mercato non ci dobbiamo pensare ora. L'obiettivo sono solo le prossime due partite, dove dobbiamo fare più punti possibile».

