Domani la sfilata per San Tarcisio 

Al via i festeggiamenti per San Tarcisio, il patrono del quartiere selargino di Is Corrias oltre che di Baracca Manna.

Dopo le messe dei giorni i scorsi, domani pomeriggio - finite le celebrazioni in parrocchia con don Eugenio Cocco - spazio alla processione: partenza dalla chiesa di via Gallura, per poi proseguire in via Goceano, via Marmilla, via Baracca Manna, via degli Olmi, via Is Corrias, via delle Agavi, via delle Felci, per poi ripercorrere lo stesso percorso e fare ritorno nella parrocchia del quartiere selargino. In programma anche i festeggiamenti civili nella piazza della parrocchia: oggi - dalle 21 - la musica dell’Orchestra popolare sarda di Eliseo e Orlando Mascia, i suonatori di launeddas, organetto e fisarmonica, e i balli sardi in piazza. Domenica il gran finale con il concerto - alle 22 - dell’artista cagliaritano “Reverendo Jones”.

