Domani la sfida con la Roma Mina è pronto a tornare 

Il calendario va di fretta e non dà al Cagliari nemmeno il tempo di leccarsi le ferite, e forse è meglio così. Ancora stordito per i due schiaffi presi dal Bologna, ha ripreso già ieri mattina gli allenamenti ad Asseminello, tra musi lunghi e voglia di riscatto, in vista della partita con la Roma in programma domani sera all’Olimpico, a partire dalle 20.45.

Nuova sfida

Il nuovo faccia a faccia tra l’allenatore e la squadra prima dell’ingresso in campo con un solo obiettivo: rialzare la testa. È stata per lo più una seduta di scarico, Pisacane e il suo staff hanno comunque iniziato a esporre i primi concetti della strategia individuata per il prossimo match dell’Olimpico considerato che già questa mattina è tempo di rifinitura. A seguire, i rossoblù si trasferiranno nella Capitale per la prima di due gare in sei giorni (domenica pomeriggio, sempre a Roma, è in programma, infatti, la sfida con la Lazio).

Aria di turnover

E gli impegni così ravvicinati metteranno inevitabilmente in moto un po’ di turnover, a prescindere dalle risposte date dalla squadra sabato contro il Bologna. Intanto torna Mina nel cuore della difesa, bisognerà poi capire chi tra Deiola e Rodríguez gli cederà il posto (presumibilmente il primo, considerato che è comunque reduce da un intervento al ginocchio e dovrà pertanto dosare le forze per non strafare).

Fiato sospeso

Sotto osservazione Winks, costretto, l’altro ieri alla Domus, a cedere il posto a Gagliardini al rientro in campo dagli spogliatoi dopo l’intervallo per un fastidio alla schiena. Lavoro soft alla ripresa della preparazione, verrà valutato meglio oggi, senza in ogni caso forzare. Se il centrocampista inglese non dovesse farcela, a raccogliere il testimone in cabina di regia sarebbe Romano lasciando, a sua volta, il suo spazio a uno tra Fadera e Fazzini.

Valutazioni in corso

Davanti, Pisacane potrebbe chiedere un ulteriore sforzo a Mendy, tra i pochi a salvare la faccia nelle ultime due disfatte. Scalpita, intanto, Kevin Carlos. Sotto esame, invece, Maldini che ha steccato sia al Brianteo che sabato col Bologna. Non è escluso un turno di riposo per lui. Così come per Zé Pedro, in evidente fase calante e sostituito già nell’intervallo contro gli emiliani. Arriverebbe - nel caso - la prima chance dal primo minuto per il giapponese Sugawara.

RIPRODUZIONE RISERVATA