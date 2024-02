Domani la riapertura della piscina 

Riaprirà domani la piscina comunale di via Lombardia dopo una chiusura durata dall’11 novembre. Si è conclusa la prima parte dei lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza per un costo di 600 mila euro.

«I lavori riguardavano l’interno del tetto piscina, le tribune (prima in condizioni precarie) e l’installazione di macchine per gli impianti di areazione e riscaldamento - dice l’assessore con delega alla Visione urbana, Fabrizio Beccu -. Siamo contenti perché si tratta di interventi importanti, attesi da molti anni. Inoltre, questa è una prima fase, seguirà quella da un milione e 600 mila euro questa estate per il rifacimento degli spogliatoi e di alcune parti interne senza creare disagi all’utenza».

Nei mesi di chiusura sono state varie proteste per le attività bloccate, comprese quelle di fisioterapia per disabili. Ora gli utenti potranno usufruire nuovamente del servizio, come dichiara il gestore Antonello Farina: «Ringraziamo i nostri utenti per la pazienza e la fiducia dimostrata. Le attività riprenderanno domani, compreso il nuoto per i disabili. Solo il nuoto baby, per motivi strettamente tecnici, riprenderà qualche giorno dopo e sarà nostra cura informare per tempo gli interessati».

