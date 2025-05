Domani la processione per Santa Rita 

Selargius si prepara per i festeggiamenti dedicati a Santa Rita da Cascia, in programma domani - 22 maggio - nella parrocchia Maria Vergine Assunta. Un appuntamento atteso in città, organizzato come sempre dal comitato spontaneo: alle 17,30 è in programma il rosario nella chiesa principale di Selargius, mezz’ora dopo la messa celebrata da don Ireneo Schirru, sacerdote della parrocchia del centro città, e animata da Ignazio Sanna, esperto di tradizioni sarde e da anni cantante liturgico.

A fine messa la tradizionale benedizione dei petali di rose e del pane che poi stanno distribuiti tra i fedeli presenti in parrocchia. Seguirà la processione con il simulacro di Santa Rita che percorrerà l’itinerario di sempre dove i cittadini vengono invitati a collaborare con addobbi: partenza da piazza Maria Vergine Assunta, per poi attraversare via Vittorio Veneto, via Sant’Ignazio, via Rosselli, via San Nicolò, e infine il rientro nel sagrato davanti alla parrocchia.

