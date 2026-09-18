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Monserrato.
19 settembre 2026 alle 00:26

Domani la gara ciclistica, dalle 14 scattano i divieti alle auto 

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Tutto pronto per il “Gran Premio Ciclistico Estate Monserratina” che si svolgerà domani a partire dalle 16:45, con il raduno dei concorrenti che inizierà dalle 15:30. La manifestazione, organizzata da Gino Mameli e dedicata ai ciclisti monserratini Luca e Ignazio Argiolas e Giorgio Serreli, scomparsi in un tragico incidente stradale nel 2020, è giunta alla sua sesta edizione.

Il “circuito dei campioni” interesserà via Porto Botte, via dell’Argine, via Caracalla e via Argentina. Il divieto di sosta entrerà in vigore dalle 14 alle 19, mentre il divieto di transito dalle 15,30 alle 19. La gara chiude il Trittico Giemme, organizzato da Gino Mameli, dopo i circuiti di Donori e di Quartu, rispettivamente del 5 e del 12 settembre. L’uomo da battere? Eros Piras, capitano della Donori Bike e vincitore di quattro delle ultime sei edizioni a Monserrato.

«Ad oggi abbiamo quasi raggiunto il limite di 40 partecipanti. Essendo corta, è una gara per scattisti. Questo tipo di corsa è una specialità: non c’è un attimo di respiro – afferma Mameli, che prosegue – ringrazio il Comune, la città merita di onorare la sua tradizione ciclistica». Una competizione che, come ogni anno, promette spettacolo e grande partecipazione, con il pubblico atteso lungo tutto il percorso per sostenere gli atleti.

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