Domani la Dinamo cerca con Treviso un nuovo rilancio 

Sassari. La Dinamo cerca domani la vittoria e poi il sostituto dell'infortunato Sokolowski. Ennesimo momento delicato per la Dinamo in una stagione mai decollata e che vede svanire uno dopo l'altro gli obiettivi estivi. Domani alle 17 nuova chance al PalaSerradimigni. Questa volta c'è la NutriBullet Treviso, formazione nel quartetto che occupa le ultime posizioni da Final 8 di Coppa Italia. I trevigiani hanno 4 punti in più del Banco di Sardegna ma vengono da una serie di cinque vittorie consecutive. Analizzando la striscia positiva non è che ci siano particolari squilli, perché hanno vinto in casa contro Scafati (bene) e faticando contro Pistoia e Cremona (solo per un canestro) e fatto i colpacci a Napoli e Tortona. Il tecnico Nenad Markovic ha osservato: «Ogni settimana sembra che affrontiamo un'avversaria in grande forma e forte a rimbalzo, ma è così. È una gara molto importante ma non dobbiamo affrontarla con la pistola alla tempia». In ogni caso una sconfitta significa l’addio anche aritmetico alla Coppa Italia.

L'avversaria

Molte delle responsabilità offensive sono affidate al trio Bowman-Harrison-Olasevicius. L'ala Olisevicius segna 18 punti col 48% da tre e prende 4 rimbalzi, il play Bowman produce 15,6 punti con 47,5% da tre e 3,5 rimbalzi, la guardia Harrison, appena rientrato dall'infortunio, ha 12 punti col 41% da tre. Va in doppia cifra anche il play Mascolo, nonostante tiri maluccio da tre, mentre dentro l'area Paulicap ha struttura fisica simile a Renfro ma prende ben 7,5 rimbalzi, aiutato dal più robusto Alston e da Mezzanotte, alapivot con buonissima mano da tre punti. L'infortunio del lungo Mazzola ha costretto a ingaggiare un ex Dinamo, il centro Pellegrino.

Mercato

Il tecnico Markovic ha rivelato che l'esterno Sokolowsky va sostituito: “Ha un infortunio che necessita di un'operazione e non abbiamo tempi per il rientro. Siamo sul mercato ma non per prendere un giocatore per fare numero, ma solo uno che possa aiutare la squadra”. Due le scelte: una guardia realizzatrice, oppure un'ala col fisico alla Burnell che possa aiutare a rimbalzo. Due ruoli non difficili da coprire.

RIPRODUZIONE RISERVATA