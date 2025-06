Domani inizia la Festa della musica: dai cori polifonici ai gruppi pop-rock 

La città si prepara ad accogliere la Festa della Musica, la manifestazione internazionale che ogni anno, nel solstizio d’estate, coinvolge artisti e musicisti in tutta Italia con concerti gratuiti di ogni genere. Anche la Scuola civica di Musica di Cagliari si unisce a questa celebrazione, proponendo un calendario di eventi, che valorizza il talento delle proprie allieve e allievi, l’amore per la musica in tutte le sue forme.

Si inizia domani alle 19.30 nella chiesa di Sant’Agostino: protagonisti il Coro Fantasie di voci diretto da Boris Smocovich, il Coro Polifonico diretto da Giampaolo Zucca e il Coro forense Note in Toga, diretto da Lorenzo Zonca. Un momento di musica corale, che si inserisce nel ricco cartellone di iniziative, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e gratuita.

La programmazione della settimana prosegue giovedì 19 giugno, quando gli spazi di Palazzo Siotto ospiteranno le esibizioni delle allieve e degli allievi del dipartimento classico, a partire dalle 19. Un’occasione per ascoltare giovani talenti che mettono in mostra le proprie competenze in un ambiente di grande suggestione.

Chiude il ciclo di eventi martedì 24 giugno, alle 19, al Teatro Carmen Melis, con le performance del dipartimento pop-rock e jazz. Un’opportunità per apprezzare la vitalità e la creatività dei giovani musicisti della Scuola.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. Per ulteriori informazioni contattare la Scuola civica di Musica di via Venezia 23 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19, e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 20. È possibile inoltre scrivere all’indirizzo email scuolacivicadimusica@comune.cagliari.it o seguire la pagina Facebook Scuola Civica di Musica – Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA