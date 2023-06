Domani in regalo la storica prima pagina 

“Il Cagliari e la Sardegna in Serie A”. Domani, in omaggio con il giornale, ci sarà la prima pagina di un’edizione dell’Unione che è già nella storia della Sardegna, e non solo per gli appassionati di calcio. L’entusiasmo per la notte magica del Cagliari a Bari aveva travolto l’indomani mattina anche il nostro giornale: nonostante il sensibile aumento della tiratura, L’Unione Sarda, in poche ore, lunedì 12 giugno, aveva visto volatilizzarsi tutte le copie in edicola. Per “immortalare” l’impresa domani, in regalo con il giornale, ci sarà la stampa di quella prima pagina, in carta fotografica, da conservare.