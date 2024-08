Domani in notturna Latte Dolce-Atletico Uri 

Il via ufficiale alla stagione di Serie D è in programma domani con la prima di Coppa Italia: alle 20,30 il Latte Dolce ospita l’Atletico Uri del tecnico Massimiliano Paba per un match a turno unico. Chi vince passa e affronta domenica primo settembre la Cos in trasferta. La gara è il prodromo al campionato, che comincerà l’8 settembre con due derby: Cos-Latte Dolce, Savoia-Atletico Uri e Olbia-Ilvamaddalena.

Curiosamente quest’ultima partita è in programma come turno iniziale della stessa Coppa Italia tra due giorni in Gallura alle 18. Chi avrà la meglio affronterà nella sfida successiva in trasferta l’Ostia Mare sempre la domenica primo settembre.

Lo stesso giorno comincerà anche la Coppa Italia di Eccellenza con cinque triangolari (appuntamenti successivi il 4 e l’8 settembre) undici sfide dirette con gare di andata e ritorno (l’8 settembre).

