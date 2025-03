Domani in Consiglio la nuova Giunta 

A Teulada, dopo quasi due mesi, il Consiglio comunale è convocato per procedere alla surroga dell’assessora Susanna Boi, estromessa all’inizio del mese scorso con decreto del sindaco Angelo Milia. La lunga attesa finirà domani alle 16,30, quando si riunirà il Consiglio, convocato da Milia. Le “comunicazioni del sindaco in merito alla composizione della Giunta comunale” sono il primo punto all’ordine del giorno. Si può prevedere il pienone di pubblico nell’aula consiliare per scoprire chi sarà il nuovo assessore alla Sanità e Servizi sociali e l’eventuale redistribuzione delle deleghe.

Nell’ultimo mese e mezzo il silenzio osservato dai protagonisti della maggioranza che governa il Comune è stato assoluto. I consiglieri di minoranza, al contrario, hanno fatto sentire la loro protesta per i tempi lunghi e la mancanza di provvedimenti politici dopo lo scossone che portò all’allontanamento dell’assessora Boi.

