Domani in biblioteca il romanzo di Sorgia  

“Il profumo della libertà” il romanzo di Carlo Sorgia arriva a Quartucciu. Ambientato nel 1812, sotto il regno di Vittorio Emanuele, un giovane conciatore, Raimondo Sorgia, deve incontrare un gruppo di congiuranti e attraverso le vicissitudini del protagonista, l’autore racconta di una Cagliari antica che vive sotto l’oppressione dei regnanti.

Dopo aver navigato nelle variabili correnti della poesia, del giallo intrigante, del racconto breve, “Il profumo della libertà” è l’ultima fatica letteraria del poeta cagliaritano Carlo Sorgia, una sorta di romanzo storico, un genere letterario non semplice ma con il quale l’autore si cimenta. L’appuntamento è per domani alle 17.30 nella sala conferenze della biblioteca comunale "Francesca Sanna Sulis", nel parco Sergio Atzeni. L’incontro è stato organizzato dall’associazione Impari po Imparai in collaborazione con l’assessorato comunale alla cultura.

