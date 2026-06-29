Domani in Austria il ritorno in gara di Tortu dopo l’infortunio 

Filippo Tortu è pronto a tornare in gara. Il velocista azzurro farà il suo esordio stagionale sui 200 metri, domani in Austria a Eisenstadt, nella tappa Silver del Continental Tour.

«Sono molto contento di tornare in campo dopo un lungo periodo di riabilitazione. Mi sento finalmente pronto. Non vedo l'ora di testare la mia condizione e di iniziare questa stagione», le parole dello sprinter.

Tortu è fermo dal 31 gennaio dopo l'infortunio a Magglingen, in Svizzera, in una prova indoor sui 60 metri. La lesione tendinea ha infatti modificato i piani del campione italiano, che fa il ritorno in pista dopo quattro mesi di stop. La tappa austriaca è un primo test guardando al traguardo di stagione: arrivare al meglio agli Europei di atletica in programma ad agosto a Birmingham.

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