Domani il via all’operazione Venezia 

Trentotto partite non sono bastate, la stagione regolare lascia ora il passo ai playoff. Il Cagliari ha avuto come regalo da Ranieri due giorni di riposo dopo la vittoria di Cosenza, la quarta di fila, e si ritroverà ad Asseminello domani pomeriggio per preparare quello che, si spera, sarà un vero tour de force. Ma tutto dipenderà dalla sfida di sabato col Venezia alla Domus (orario che verrà definito tra oggi e domani).

Verso Venezia

Ranieri ha tenuto in panchina i quattro diffidati, utilizzando nel finale solo Nandez e Luvumbo. Che hanno chiuso senza cartellini gialli e che, come Makoumbou e Goldaniga, potranno esserci contro il Venezia. Per la sfida con i lagunari (che dovranno invece rinunciare all’ex Ceppitelli per squalifica) mancheranno i due infortunati storici Capradossi e Falco, mentre saranno da valutare le condizioni di Millico, rimasto a Cagliari per una contusione alla caviglia rimediata durante la rifinitura. Per il resto, tutti presenti e una settimana per arrivare nelle condizioni migliori alla gara con i lagunari, che deciderà la sfidante del Parma. Gara secca, che qualificherà la vincente nei 90 minuti, con possibili supplementari in caso di parità e passaggio del turno per la squadra meglio classificata, quindi il Cagliari, che avrà a disposizione due risultati su tre. (al. m.)

