Domani il Tour parte da Firenze 

Una spettacolare scalata al piazzale Michelangelo, partendo da piazza della Signoria e risalendo le rampe del Poggi da lungarno Cellini, per i 176 ciclisti che si sfideranno da domani. Questa la cornice unica della presentazione delle squadre per la 111ª edizione del Tour de France, una parata con lo sfondo dei monumenti fiorentini più celebri visti dall'alto. Firenze si è mostrata col vestito delle grandi occasioni, naturalmente giallo come la maglia del leader. «Che spettacolo qui, mamma mia!», ha esclamato Mark Cavendish appena salito sul palco, alla vigilia del Tour in cui punta alla 35ª vittoria di tappa per battere il record, fin qui solo eguagliato, del “cannibale” Eddy Merckx.

Qualche migliaio di appassionati, italiani e stranieri, si è radunato al piazzale Michelangelo, panorama iconico fiorentino, i più allenati, risalendo dal viale con la propria bici, e i più con gli otto bus navetta di Autolinee Toscane, l'azienda del trasporto locale che in Francia ha la sua casa madre (il gruppo Ratp). Tanti si sono intrattenuti, dalla mattina, fra gli stand della Fan Zone in piazza Santa Croce, dove alle bici dei professionisti si affiancano i giochi per i più piccoli, e gadget per tutti.

Occasione straordinaria

«Finalmente il Tour ha riparato a un errore, non essere mai partito dall'Italia», ha affermato il direttore della corsa, Christian Prudhomme, secondo cui la Grand Départ da Firenze «è il modo di rendere onore a grandi campioni che hanno reso grande il ciclismo e il Tour». Fra loro il più grande campione fiorentino, Gino Bartali, vincitore della Grande Boucle nel 1938 e nel 1948: lo ha ricordato sul palco la nipote Gioia. Ma Firenze è anche la terra di altri grandi campioni che si fecero onore Oltralpe, Gastone Nencini, vincitore del Tour nel 1960, e il Leone delle Fiandre Fiorenzo Magni che indossò la maglia gialla. Per la neosindaca Sara Funaro è «un'occasione straordinaria per la nostra città», mentre il suo predecessore Dario Nardella ha augurato a tutti «tre giorni straordinari», ricordando Bartali e un personaggio mitico del ciclismo fiorentino e italiano come l'ex ct azzurro Alfredo Martini, che «sognava il Tour da Firenze». Per far sfilare il gruppo variopinto la città ha liberato dalle auto alcune delle sue strade più belle, antipasto della mattina di domani quando gli atleti si muoveranno dal Parco delle Cascine per lo start in piazza Signoria, il passaggio a piazzale Michelangelo e poi la discesa verso il confine sud della città dove il gruppo imboccherà le strade per l'Appennino Tosco-Romagnolo.

