Domani il test col Cus a “Sa Duchessa” 

L’appuntamento è per questo pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini dove il Cagliari riprederà la preparazione dopo il pareggio con il Milan e i tre giorni di riposo concessi dal tecnico Nicola. Ripresa soft, considerato che per domani è stata fissata un’amichevole con il Cus Cagliari, squadra che milita nel campionato di Promozione, a partire dalle 15.

Il punto

La sosta per le nazionali consentirà a chi ha tirato ininterrottamente la carretta di tirare il fiato e all’allenatore rossoblù di perfezionare alcuni concetti, soprattutto nella fase difensiva. Dal punto di vista fisico, stanno tutti bene. Anche Jankto, l’ultimo ad aggregarsi al gruppo dopo il lungo stop, si sta pian piano rimettendo al passo dei compagni e sfrutterà queste due settimane per ritrovare una condizione atletica quanto meno accettabile.

L’amichevole

Magari il centrocampista ceco potrebbe iniziare a rompere il ghiaccio domani nell’amichevole con il Cus. La partita si giocherà allo stadioCUS, all’interno della cittadella sportiva “Sa Duchessa”, in via Is Mirrionis. I biglietti saranno disponibili domani dalle 13.30 presso il botteghino dello stadio. Assenti i sette nazionali Mina, Lapadula, Marin, Obert, Prati, Luvumbo e Sherri.

