Domani il test ad Assemini col Pirri 

I giocatori del Cagliari si sono ritrovati ieri nel centro sportivo di Assemini quattro giorni dopo la sconfitta interna col Torino. Nel mirino la Roma, prossimo avversario lunedì sera all’Olimpico. E per l’occasione, Ranieri spera di recuperare Sulemana. Il centrocampista ghanese, uscito dal campo dopo soli dodici minuti dal via per una distorsione alla caviglia sinistra, ieri si è limitato a svolgere un lavoro differenziato nella speranza di aggregarsi al gruppo nel corso della settimana.

Il punto

Sempre indisponibili Oristanio (lo sarà per almeno due mesi) e Shomurodov (sulla via del recupero), oltre a Luvumbo impegnato con la Coppa d’Africa. Il suo Angola si è qualificato ai quarti di finale dove sfiderà la Nigeria di Osimhen e Lookman, venerdì dalle 18 (ore italiane).

L’amichevole

La preparazione prosegue oggi con una seduta mattutina. Domani, invece, al “Crai Sport Center” è in programma alle 15 un’amichevole con il Calcio Pirri, formazione del campionato di Promozione. La partita sarà aperta ai tifosi e darà indicazioni importanti a Ranieri sull’undici anti-Roma.

