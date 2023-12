Domani il presepe vivente 

Sarà inaugurato domani alle 19,30, dal parroco don Alfredo Fadda, il presepe vivente della basilica di Sant’Elena. Nel cortile della chiesa sarà ricreato il villaggio di Betlemme con gli artigiani e ci sarà la capanna con Maria e Giuseppe in attesa del Bambino. i ragazzi dell’oratorio si preparano ad accogliere la luce di Betlemme che arriverà domenica nel sagrato della basilica dopo la messa delle 18.

E anche la chiesa di Sant’Antonio si prepara al Natale. Per l’800esimo anniversario del presepe di San Francesco a Greggio, la parrocchia ha lanciato il concorso “Il mio presepe 2023”, rivolto ai bambini e ai ragazzi del catechismo. Per iscriversi c’è tempo fino al 26 dicembre: le premiazioni il 6 gennaio dopo la messa delle 9,30. E il 16 dicembre alle 19 ci sarà l’inaugurazione del presepe allestito in chiesa. A seguire la novena di Natale. Prima, il 15 dicembre alle 18 ci sarà invece la messa nel 25esimo anniversario del gruppo missionario parrocchiale e l’inaugurazione della mostra nel salone San Francesco. (g. da.)

