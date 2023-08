Domani il Nora Summer Festival  Ragazzi, siete pronti a ballare? 

Gli artisti della musica dance più acclamati, una cornice unica diventata ormai il marchio di fabbrica di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: torna domani, dalle 20.30 alle 6 del mattino, sul grande prato che si affaccia sulla spiaggia di Nora, a Pula, il Nora Summer Festival. L’evento – ideato cinque anni fa da un gruppo di ragazzi locali e organizzato dalla Pro loco di Pula con patrocinio del Comune e il supporto delle attività commerciali locali – darà anche quest’anno la possibilità ai tanti giovani del territorio, e quelli arrivati in vacanza nel sud dell’Isola, di partecipare a una serata musicale di assoluto livello che farà ballare tutti sino all’alba. Dal tramonto all’alba si alterneranno sul palco di Nora artisti di assoluto valore, protagonisti della scena musicale nazionale ed internazionale del genere dance-commerciale: un appuntamento unico nel suo genere per il Sud Sardegna, e per il quale non sarà necessario acquistare alcun biglietto.

La storia

Un evento, il Nora Summer Festival, di sicuro non nato sotto una buona stella: la prima edizione, organizzata nel 2018, venne annullata a causa di un nubifragio che colpì tutta la costa. Ma dall’anno successivo ha saputo avvicinare a Pula migliaia di appassionati di questo genere musicale. Dal 2019 il Festival è diventato il punto di riferimento per chi ama la musica elettronica.La chiesetta di Sant’Efisio a pochi passi, sullo sfondo l’imponente Torre del Coltellazzo che domina la baia.

Il palcoscenico

Ad ospitare il Festival sarà ancora una volta l’area verde che si affaccia sulla spiaggia di Nora, un luogo magico, in cui storia e archeologia si uniscono per formare un connubio che non ha eguali, e dove sino alle prime luci del giorno riecheggeranno le note diffuse dagli artisti ospiti della rassegna.

Target

Anche quest’anno la scelta degli artisti non è stata casuale: per tutta la notte suoneranno dj nazionali e internazionali capaci di soddisfare i gusti di tutte le fasce d’età, con uno occhio di riguardo per i più giovani, sempre attenti alle novità che si affacciano sul panorama musicale europeo.

I servizi garantiti

L’accesso all’evento sarà libero e gratuito: per gli spettatori sono previsti punti ristoro food and beverage, un presidio di soccorso nell’area in cui si terrà il Nora Summer Festival, un’ampia area parcheggi.

Gli artisti

Per dieci ore, sul palco del Festival, si avvicenderanno dj in arrivo da tutto il mondo, che proporranno una selezione musicale che abbraccerà diversi generi musicali, accontentando tutti i gusti. Tra gli ospiti i più grandi nomi delle consolle: Nello Taver, Biscits, Edmmaro, e Kharfi. E voi, siete pronti a ballare? (red. spett.) .

