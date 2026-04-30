Domani “Il nastro celeste” nella casa museo Cannas 

A Ulassai domani alle 10.30 la presentazione del videopodcast “Il nastro celeste”, nella casa museo Cannas. Ideato dalla giornalista Paola Pilia e prodotto da L’Unione Sarda, è dedicato a una delle esperienze più rilevanti della storia culturale della Sardegna, “Legarsi alla montagna”, performance realizzata da Maria Lai nel 1981, che ha simbolicamente unito case, persone e paesaggi, coinvolgendo la comunità in un processo condiviso. Il videopodcast si articola in cinque episodi che, attraverso materiali d’archivio, testimonianze e linguaggi multimediali, restituiscono una narrazione ampia e stratificata, capace di evidenziare l’impatto culturale e sociale dell’opera.

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