Domani il Golden gala con Dalia Kaddari 

Per gli appassionati di tutto il mondo, l’appuntamento clou è quello delle 22.52, con i 100 metri che vedono Marcell Jacobs affrontare Thompson, Kerley e Tebogo (finalisti a Parigi), Coleman e Omanyala. Per i tifosi italiani, al “Golden Gala-Pietro Mennea” di domani, sarà speciale anche quello delle 22.37, i 1500 metri con Nadia Battocletti, argento olimpico sui 10.000. Ma per la Sardegna, l’appuntamento imperdibile è quello delle 21.44 , quando sulla pista dell’Olimpico di Roma scenderà Dalia Kaddari, impegnata sui 200 metri. La poliziotta di Quartu punta a correre bene (il 23”49 di Parigi va archiviato al più presto), sfruttando lo stimolo di tante campionesse in gara. Dalle americane Brittany Brown (bronzo a Parigi), Anavia Battle e Jenna Prandini alle britanniche Daryll Neita e Amy Hunt, alle ivoriane Jessika Gbai e Maboundou Koné, alla svizzera Mujinga Kambundji, sono tutte atlete durissime da battere per l’allieva di Fabrizio Fanni.

L’edizione della tappa italiana del circuito principale dell’atletica, risplende delle ottime prestazioni azzurre ai Giochi. Attesi anche Leonardo Fabbri (peso), Elisa Molinarolo e Roberta Bruni (asta), Luca Sito (400), Ayomide Folorunso (400hs) e soprattutto Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile nel salto in alto.

RIPRODUZIONE RISERVATA