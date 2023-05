Domani il Giro d’Italia: solo Evenepoel-Roglic? 

Pescara. Gli applausi più grandi li ha avuti Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), la speranza italiana per la maglia rosa, almeno quella iniziale. Ieri in piazza della Rinascita a Pescara c’è stata la “Team Presentation” delle 22 squadre e dei 176 corridori al via domani della 106ª edizione del Giro d'Italia di ciclismo: «Facciamo gli scongiuri ma speriamo di iniziare bene e portare a casa la prima maglia rosa. Credo di essere in supporto della squadra ma voglio anche trovare il mio spazio», ha detto il piemontese.

Domani la cronometro sulla Costa dei Trabocchi e Damiano Caruso, l'italiano che punta alla classifica ha buone sensazioni e voglia di far bene con la sua formazione Bahrain Victorious: «Mi presento al via con una grande emozione perché partecipare al Giro è sempre un piacere».

I grandi favoriti sono due, entrambi già con la Vuelta nel palmares: Remco Evenepoel, il giovane belga campione del mondo in carica, e Primoz Roglic, 10 ani in più, sloveno senza punti deboli. «Per me è importante essere al via del Giro d'Italia. Un grande piacere esserci con una formazione così forte come la nostra. Sono molto motivato a fare bene», ha detto il belga. «La prima tappa è importante e la battaglia per la vittoria secondo me si apre già con la cronometro. Il mio obiettivo? Fare il meglio possibile con il supporto della mia squadra», la replica dello sloveno. Da tenere d’occhio la Ineos Grenadiers con Geraint Thomas e Ta Geoghegan Hart, già vincitore della corsa rosa.

