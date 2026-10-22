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Bosa
23 ottobre 2026 alle 00:41

Domani il Festival del folclore 

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Maschere ancestrali, costumi tradizionali e canti a tenore per raccontare l’anima più autentica della Sardegna. Fa tappa a Bosa domani, il Festival itinerante del folclore sardo promosso dall’Unione folclorica isolana e giunto alla quinta edizione. Un appuntamento che celebrerà il patrimonio identitario dell’Isola attraverso musica, danze e tradizioni popolari.

Il programma prevede alle 18 la suggestiva sfilata nel centro storico di gruppi e figuranti provenienti da Macomer, Assemini, Quartucciu, Sestu, Sorgono, Orosei, Bono, Bolotana, Ittiri, Siniscola e Usini, insieme ai celebri Mamuthones e Issohadores “Atzeni” di Mamoiada. La festa proseguirà poi in piazza IV Novembre, dove si esibiranno i gruppi folk “Santu Jacu” di Orosei, “Ortachis” di Bolotana, “San Pietro” di Ittiri, “La Caletta” di Siniscola, “San Michele Arcangelo” di Bono e “San Giorgio” di Usini. Sul palco salirà anche il Tenore Picottu di Nuoro. (s. c.)

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