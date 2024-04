Domani il derby di De Rossi e Tudor 

Da Mourinho e Sarri a De Rossi e Tudor: è cambiato tutto nel derby della Capitale rispetto al girone d'andata. Quello di domani, infatti, sarà un po' come il primo ballo al liceo per i due tecnici, entrambi all'esordio nella stracittadina. Anche se per quello romanista sarà un debutto a metà visto che da calciatore di queste gare ne ha giocate 31 in giallorosso, di cui 8 da capitano. Poi le ha vissute da tifoso, arrivando addirittura a travestirsi per vivere la gara dalla Curva Sud. Di fronte, invece, un allenatore che sulla panchina biancoceleste vanta appena due gare, l'esordio vinto in campionato contro la Juventus e la gara di martedì persa in Coppa Italia, sempre con i bianconeri. Inutile ribadire quanto i tre punti siano vitali, soprattutto per la corsa Champions che vede la Roma in ritardo di 5 punti dal Bologna e la Lazio di 11. Ai due tecnici servono anche i gol dei propri attaccanti. Lukaku da una parte, Immobile dall'altra: tutti e due stanno vivendo il loro peggior momento da inizio stagione. Nelle ultime dieci di campionato, entrambi hanno segnato due gol ciascuno. Big Rom all'esordio di De Rossi con il Verona e poi contro il Monza, il centravanti laziale contro Atalanta e Cagliari, quest'ultimo risalente a quasi due mesi fa perché parliamo del 10 febbraio scorso. sarà un derby nel derby.

RIPRODUZIONE RISERVATA