Domani il Cus gioca per confermare il quarto posto 

Il Cus Cagliari gioca per mantenere il quarto posto, per la Sarlux Sarroch è la trasferta più difficile. Mentre riprendono dopo un mese i campionati di serie B con cinque squadre sarde in campo.

Serie A3

Tra Cus Cagliari e Acqui Terme, domani al Pala Pirastu (ore 17), è vietato sbagliare: è in palio il quarto posto, ora nelle mani del team di Ammendola. All’andata il Cus vinse 3-0 iniziando la marcia che lo ha portato in zona playoff. La Sarlux Sarroch gioca stasera a Mantova contro la prima in classifica. Non c’è nulla di scontato perché la squadra di Giombini pur battuta sabato dal San Donà ha dimostrato piena affidabilità.

Serie B1 donne

Turno di riposo per la Capo d’Orso Palau, che ha svuotato l’infermeria ma ha perso per tutta la stagione Sara Angelini, infortunata.

Serie B2 donne

Tre sconfitte prima della sosta hanno fermato la Pan Alfieri, ora al sesto posto. Oggi al PalaConi B, alle 16, prima partita dell’anno con il Frosinone. A La Maddalena riapre il fortino di Via Lamarmora con il Garibaldi-Volley Friends Roma. L’Audax Quartucciu gioca a Viterbo, obiettivo lasciare il penultimo posto. Domani la giornata si chiude con La Smeralda Ossi in trasferta ad Anzio.

Serie B maschile

L’imperativo per la Stella Azzurra Sestu è risalire la classifica. Oggi a Desio può tentare il colpo. Borore-Vero Volley Monza è stata rinviata al 27 gennaio.

