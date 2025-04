Domani il cocchio al centro della chiesa 

L’Arciduca di Toscana fu sbalordito della magnificenza di quella carrozza di gala in partenza per la Sardegna. Realizzato da abilissimi artigiani, il cocchio o carrozza di gala di Sant’Efisio è un’arca a vetri ottagonale dove troneggiano tre angioletti seduti sulle nubi, in uno sfarzo tardo barocco di decorazioni e intarsi dorati.

Il “carro di città”, per distinguerlo da quello “di campagna”, più sobrio e modesto, è utilizzato solo nel tratto cittadino della processione, il 1° e la sera del 4 maggio: lascia il minuscolo stanzino (“la cocchiera”), dove è custodito lungo tutto l’anno, al mattino del 25 aprile. I confratelli, spingendo a mano le pesanti e gigantesche ruote rosse e fiammeggianti d’oro, lo trasferiscono al centro dell’unica navata della chiesa stampacina, dove resterà sino al 22 maggio, a chiusura dei festeggiamenti.

Realizzato alla fine del Settecento dall’Arciconfraternita per una spesa «di 1400 lire», il cocchio ha otto pareti vetrate - tre per lato, una frontale e una posteriore - in modo da permettere la visione della statua di Sant’Efisio da qualunque posizione. In più presenta la novità del timone, che consente un più facile spostamento anche nel curvare.

Più modesto e più sobrio anche nelle forme il secondo cocchio, utilizzato nel pellegrinaggio da Capoterra a Nora, in andata e ritorno. Anch’esso di proprietà dell’Arciconfraternita, il “carro di campagna” è più adatto a percorrere le strade del contado, più instabile e insidiose rispetto al manto d’asfalto cittadino. Potrebbe essere la carrozza donata al Santo dalla contessa di Villamar e trasformato in cocchio per la Festa di Maggio, anche se dagli archivi risulta che, già nel 1705, l’Arciconfraternita di cocchi ne possedesse ben tre.