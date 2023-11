Domani i “superstiti” al Crai Center  

Tre giorni pieni di riposo, il Cagliari stacca la spina e diversi rossobù ne hanno approfittato per brevi vacanze. Domani i cancelli di Asseminello riapriranno per la ripresa degli allenamenti al mattino e Ranieri, come sempre durante le soste, avrà una rosa ridotta al minimo, tra infortuni e nazionali.

Out per i rispettivi infortuni Nandez, Di Pardo e Capradossi, il tecnico deve lavorare anche senza ben nove nazionali. Mancheranno, infatti, per gare di qualificazione ai Mondiali Lapadula (col Perù), Luvumbo (Angola), Makoumbou (Repubblica del Congo) e Shomurodov (Uzbekistan). Qualificazioni europee con l'Under 21 per Oristanio e Prati, mentre Hatzidiakos (Grecia) e Wieteska (Polonia) giocheranno una gara di qualificazione agli Europei e un'amichevole, per Obert due amichevoli con l'Under 21 slovacca.

La partita a Nuoro

Con una rosa largamente incompleta Ranieri riparte pensando già al Monza, domenica 26 alle 12.30 alla Domus. Ma giovedì il Cagliari si trasferirà a Nuoro per l'amichevole in programma al Frogheri (inizio ore 15) contro la Nuorese, formazione del campionato di Promozione. L'occasione per festeggiare insieme ai tifosi del centro e del nord Sardegna. (al.m.)

