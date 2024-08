Domani i sindacati da Todde e Bartolazzi 

I sindacati incontrano la presidente della Regione Alessandra Todde e l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi. L’appuntamento – per discutere in generale di sanità e politiche sociali – è per domani alle 17 in viale Trento. Ci saranno i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Fausto Durante, Pierluigi Ledda e Francesca Ticca.

Intanto il disegno di legge tanto atteso che permetterà di commissariare le Asl, l’Areus, il Brotzu e e le Aou, potrebbe approdare in Giunta domani. In teoria, i contratti degli attuali direttori generali nominati dal centrodestra scadono fra più di due anni, nel dicembre del 2026, le modifiche strutturali all’attuale sistema delle Asl potrebbero giustificare il cambio ai vertici secondo uno spoils system annunciato ma che forse non cancellerà completamente il “vecchio” quadro.

Circolano già diversi nomi: potrebbero “salvarsi” Paolo Cannas a Nuoro, Andrea Marras in Ogliastra, Angelo Serusi a Oristano. Per l’Aou di Sassari si fa l’ipotesi di Mario Palermo, e per il Brotzu di Antonio D’Urso, attuale dg della Asl Toscana sud-est.

