Domani i sindacati a Palazzo Chigi 

Sciopero del trasporto pubblico rinviato. Era in programma per oggi, ma i sindacati di base lo hanno spostato al 15 dicembre, in seguito alla nuova “precettazione” del ministro Matteo Salvini che ha deciso di ridurre la mobilitazione da 24 a sole 4 ore.

«La precettazione da parte del ministro dei Trasporti dello sciopero nazionale del Tpl di 24 ore, regolarmente indetto dalle sigle dei sindacati di base, altamente rappresentativi nel settore, è tutt'altro che inaspettata. Ciò, però, non toglie la gravità di quanto deciso da Salvini, interprete da padrone delle ferriere dell’articolo 8 della legge 146/90», spiegano in una nota Adl Cobas - Cobas Lavoro Privato - Sgb -Cub Trasporti - Usb Lavoro privato.

Intanto, seppure separati nella protesta, Cgil, Cisl e Uil – uniti anche nel condannare le azioni di Salvini contro il diritto dei lavoratori di incrociare le braccia – chiedono la modifica delle misure sulle pensioni previste nella manovra, ovvero dell’articolo 33. Tema su cui il governo sta ragionando e che dovrebbe rientrare tra le modifiche del maxiemendamento che presenterà alla legge di Bilancio. Tema che domani sarà sul tavolo dell'incontro con i sindacati a palazzo Chigi.

L'orientamento, come detto nei giorni scorsi dalla stessa premier, è quello di rivedere la norma, in particolare sugli operatori sanitari, in modo che non subisca una penalizzazione chi accede alla pensione di vecchiaia o ha un'elevata anzianità contributiva. Il rischio è altrimenti quello di alimentare una fuga dal lavoro davanti alla scure che scatterebbe da gennaio.

RIPRODUZIONE RISERVATA