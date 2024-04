Domani i funerali di Dessì 

Si terrà domani alle 16 nella chiesa della Beata Vergine Immacolata il funerale di Luigi Dessì. Il 74enne pensionato scomparve il 25 giugno di sette anni fa a San Vito e, nonostante il grande dispiego di forze, non venne mai trovato; la svolta quattro anni fa quando un cercatore di funghi ritrovò alcuni resti umani. Da allora e sino a pochi giorni fa, quei resti erano rimasti senza un nome: solo qualche giorno fa, il Ris ha appurato che i resti erano di Dessì. Ora la famiglia, con la moglie e i figli, Luisa, Vincenzo, Tomas, Laura e Rosa (gli ultimi quattro in arrrivo dalla Germania dove vivono da parecchio tempo) e tutta la comunità potranno dare l’ultimo saluto a Dessì. Gran merito nella riapertura del caso va a Gianfranco Piscitelli dell’associazione Penelope, che si occupa delle persone scomparse. Per l’avvocato resta inammissibile il fatto che ci sia voluto così tanto tempo per il riconoscimento.